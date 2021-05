CBF anuncia nova divisão para o Campeonato Brasileiro feminino em 2022

Decisão aumenta para 64 o número de clubes envolvidos diretamente na competição nacional

Thais Magalhães/CBF Corinthians e Avaí Kindermann disputaram a final do Brasileirão A-1 de 2020



A Confederação Brasileira de Futebol – CBF anunciou nesta terça-feira, 18, que irá aumentar o calendário do futebol feminino em 2022, criando uma nova divisão no Campeonato Brasileiro: a A-3. A novidade aumenta o número de equipes participantes do torneio, de 52 para 64, e ajuda a melhorar o nível e o investimento na modalidade no país. Ao todo serão quatro campeonatos adultos: Brasileirão A-1, A-2, A-3 e Supercopa do Brasil e três competições de base: Brasileirão sub-18, sub-16 e Liga de Desenvolvimento da Conmebol sub-16 e sub-14. O anúncio foi comemorado pela Coordenadora de Competições Feminina da federação, Aline Pellegrino.

“Vivemos um momento de muita maturidade das competições adultas femininas, com o aumento da competitividade entre os clubes e uma visibilidade cada dia maior. Permitindo que novas equipes ingressem no circuito nacional de competições, a divisão A-3 ajudará muito no aumento do mercado de trabalho para as atletas, além de incentivar o fortalecimento das categorias de base dos clubes, que ganham um calendário maior e mais estruturado”, disse a dirigente em entrevista ao site oficial da CBF.

A A-3 terá representantes de todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. A primeira fase terá jogos de ida e volta, caso no primeiro duelo a equipe não perca de 3 a 0. Avançam para a 2ª Fase as 16 equipes vitoriosas, que jogam em sistema eliminatório, em ida e volta, até a final. A novidade também causa mudanças na série A-2. O formato mudará de 36 equipes para 16 e contará com os quatro rebaixados da A-1 2021 e as equipes se ficarem entre 5º ao 16º lugar na A-2 deste ano. Na divisão de elite do futebol feminino, o calendário seguirá com 16 equipes contando os 12 melhores colocados de 2021 e os quatro promovidos da A-2.