Com dois de Rony, Palmeiras goleia o Independiente del Valle por 5 a 0 na Libertadores

EFE/ Andre Penner Rony marcou duas vezes na goleada do Palmeiras



O Palmeiras emendou a segunda vitória na Copa Libertadores 2021, desta vez com mais tranquilidade do que no primeiro jogo. No Allianz Parque, o time recebeu o Independiente del Valle e fez 5 a 0. Rony abriu o placar logo aos 11 minutos. O camisa 7 recebeu de Raphael Veiga e acertou uma bomba de fora da área no ângulo esquerdo de Ramírez. Mesmo à frente do placar, o alviverde não desacelerou. Aos 20, Luiz Adriano recebeu de Patrick de Paula e tocou na saída do goleiro para ampliar o resultado. No início do segundo tempo, Weverton entrou em cena e fez grande defesa para manter o placar do Del Valle zerado. Mas quem balançou as redes foi o Palmeiras. Aos 20 minutos, Patrick aproveitou mais um erro da zaga equatoriana e, após duas tentativas, marcou o terceiro. Nove minutos depois, Rony fez o quarto.

E não parou por aí. Aos 36, Danilo fez o quinto em cobrança de falta perfeita de Wesley. O resultado deixa o alviverde na liderança do Grupo A com seis pontos e duas vitórias. Na próxima rodada, o Palmeiras volta a encarar o Defensa y Justicia, time para o qual perdeu a Recopa Sul-Americana no mês passado. O jogo será na Argentina no dia 04 de maio, próxima terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília). Na outra partida da noite, o Internacional venceu o Deportivo Táchira por 3 a 0 no Beira Rio, com gols de Victor Cuesta, Patrick, Thiago Gallardo e Yuri Alberto.