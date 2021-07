Com gol aos 18 segundos, Palmeiras vence o Grêmio por 2 a 0 no Brasileirão

Raphael Veiga e Gabriel Menino marcaram os gols; o Palmeiras assumiu a liderança com a vitória

DANIEL CARVALHO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel Menino comemora o segundo gol da partida



O caminho do Grêmio segue difícil no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, 7, o Tricolor Gaúcho enfrentou o Palmeiras, no Allianz Parque e perdeu por 2 a 0, levando o primeiro gol aos 18 minutos de jogo. O resultado mantém a equipe na lanterna da tabela, enquanto o time alviverde assume a liderança depois que o RB Bragantino empatou em 1 a 1 com o Cuiabá. Logo na primeira jogada, Raphael Veiga aproveitou rebote de Scarpa e abriu o placar. Aos 17 minutos, Gabriel Menino subiu livre e cabeceou para o fundo das redes, ampliando o marcador. No restante do primeiro tempo, só deu Palmeiras. No segundo tempo, o Grêmio até ensaiou uma reação com Ricardinho batendo de primeira e forçando Jailson a sair fechando e evitar o gol, mas aí o Palmeiras voltou a assustar o gol adversário.

Aos 34 minutos, Raphael Veiga aproveita rebote da zaga gremista e chuta no travessão do goleiro Brenno. Apesar da pressão palmeirense, a rede não balançou novamente e o jogo terminou em 2 a 0. Na próxima rodada, os dois tem clássicos regionais importantes no Brasileirão. No sábado, às 16h30 (horário de Brasília), o Verdão recebe o Santos para o Clássico da Saudade e, no mesmo dia e horário, o Grêmio recebe o Internacional para o Gre-Nal, na Arena.