Marquinhos prevê ‘luta de boxe’ entre Brasil e Argentina na final da Copa América

Zagueiro disse em entrevista coletiva que partida do próximo sábado será ‘lá e cá’

O zagueiro Marquinhos prevê uma ‘luta de boxe’ entre Brasil e Argentina na final da Copa América, no próximo sábado à noite, no Maracanã. O jogador não quis dizer que a partida será violenta, mas apenas que será muito disputada e cada ataque deverá ser respondido com um contra-ataque. “A gente tem que saber lidar com todas as fases do jogo, vamos ter momentos bons e ruins. Em 90 minutos, é difícil uma equipe dominar totalmente, ter a bola o tempo todo. É uma luta de boxe, a gente atacando, o adversário, também. Será definido nos mínimos detalhes”, disse o atleta, nesta quarta-feira, 7, em entrevista coletiva. “Temos que estar prontos em todas essas situações. Não só a defesa que defende, é todo um trabalho coletivo, começando lá na frente, que nos ajuda bastante lá atrás”, continuou o defensor.

Marquinhos lembrou da semifinal da edição passada da competição, em 2019, quando o Brasil venceu e Messi reclamou do resultado, sugerindo que a seleção brasileira teria sido favorecida pela arbitragem. “A ferida foi mais nele do que na gente. A gente conseguiu o objetivo, não tenho contato com ele, não sei se ele procurou alguém depois para falar. Mas isso tem ficado constante. Sempre que o Brasil ganha tem alguém reclamando. A gente sabe o quanto eles querem ganhar do Brasil, que outras seleções almejam eliminar o Brasil. É sempre bom focar no que a gente tem que fazer, o que passou, passou, conseguimos nossos objetivos”, completou.

Um dos capitães da seleção, junto de Casemiro e Thiago Silva, Marquinhos também comentou a ausência de Gabriel Jesus, suspenso por dois jogos por causa da expulsão contra o Chile nas quartas de final. “Para gente foi difícil, é um jogador importante no nosso coletivo, que faz a diferença. A punição foi severa demais, vendo as imagens, o arrependimento depois do lance, poderiam ter levado em conta, teve contato, a falta, a expulsão ninguém contestou, mas um jogo a mais, numa final tão importante para nós, creio que foi um pouco severa”, finalizou.

*Com informações do Estadão Conteúdo