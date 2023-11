Com golaço de Endrick, Palmeiras bate Athletico-PR e cola no líder Botafogo

Palestra alcança quinta vitória seguida e iguala pontuação do Glorioso, que tem dois jogos a menos

RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Endrick marcou um golaço na partida entre Palmeiras e Athletico-PR



O Palmeiras conquistou um resultado importantíssimo na noite deste sábado, 4, ao derrotar o Athletico-PR por 1 a 0, na Arena Barueri, em São Paulo, em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em boa fase, o jovem Endrick foi decisivo novamente, desta vez marcando uma pintura. Logo aos seis minutos, o garoto foi lançado pelo meio-campista Raphael Veiga, saiu na cara de Bento e encobriu o goleiro adversário com extrema tranquilidade. Assista abaixo. Com o resultado, o Palestra alcança sua quinta vitória consecutiva e chega aos 59 pontos, a mesma pontuação do líder Botafogo. O Glorioso, entretanto, leva vantagem na quantidade de vitórias (18 a 17) e tem dois jogos a menos – diante de Vasco e Fortaleza, ambas como visitante. Já o Furacão permanece com 47 pontos, no sétimo lugar, um pouco mais longe da classificação para a próxima Copa Libertadores da América.