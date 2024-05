Com gol de Estevão no final, Palmeiras vence Botafogo-SP na Copa do Brasil

Equipes voltam a se enfrentar no dia 23, às 19h, em Ribeirão Preto; vitória por 2 a 1 dá vantagem para o alviverde

FERNANDO TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF artida entre Palmeiras x Botafogo-SP, válida pela 3ª fase da Copa do Brasil, no Allianz Parque



Palmeiras recebeu o Botafogo-SP nesta quinta-feira (2) no Allianz Parque, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O time alviverde flertou com o tropeço e se safou com gol de Estêvão no último minuto. A vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo dá a vantagem do empate, em Ribeirão Preto, para ficar com a vaga nas oitavas de final. Abel Ferreira optou por poupar alguns titulares, porque o time alviverde dá sinais de esgotamento. Obviamente, sendo o Palmeiras – e o Palmeiras de Abel -, não é recomendável apontar qualquer ponto final.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Há dois meses, um confronto entre os mesmos dois adversários pelo Paulistão terminou deixando a mesma impressão, de declínio físico e técnico. Em um mês com nove partidas, cabe ao treinador dar oportunidades àqueles que merecem ao menos alguns minutos. Palmeiras e Botafogo voltam a se enfrentar no dia 23, às 19h, em Ribeirão Preto. Neste domingo, às 18h30, o conjunto alviverde tem compromisso na capital mato-grossense, onde enfrenta o Cuiabá pelo Brasileirão. O time tricolor, por sua vez, mede forças com o Mirassol, em casa, na terça-feira, às 21h, pela Série B.

*Com informações do Estadão Conteúdo