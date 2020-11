Com três gols em cinco minutos, Palmeiras vence o Ceará pela Copa do Brasil

No primeiro jogo das quartas de final, o Palmeiras saiu na frente com gols de Scarpa, Raphael Veiga e Veron

RENATO GIZZI/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Veiga marcou o segundo gol da partida



Na tarde desta quarta-feira, 11, o Palmeiras recebeu o Ceará para o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque, e o time de Abel Ferreira decidiu o placar ainda no primeiro tempo. Com a vitória de 3 a 0, a equipe paulista tem grandes chances de alcançar uma vaga para as semifinais, mas ainda terá o jogo de volta no Castelão, dia 18 de novembro às 19h (horário de Brasília) para definir o resultado. Apesar dos muitos desfalques para a partida (Weverton, Gabriel Menino, Gustavo Gómez e Viña em suas seleções; Felipe Melo, Wesley e Luan Silva contundidos; Luiz Adriano poupado e Luan com Covid-19), o Palmeiras jogou bem e teve mais chances que o Ceará.

No primeiro tempo o jogo ficou muito preso no meio de campo e com poucas chances para os dois lados, mas aos 35 minutos o Verdão abriu a contagem do placar e não queria parar mais. Numa atrapalhada da defesa cearense, a bola sobrou na pequena área para Gustavo Scarpa chutar cruzado e abrir o placar. Três minutos depois, Raphael Veiga recebeu livre dentro da área e marcou o segundo para os donos da casa. Aos 40 minutos, Gabriel Verón acertou um belo chute de fora da área, sem chance de defesa para Fernando Prass, e fez o terceiro.

Na volta do intervalo o Palmeiras continuou melhor na partida, mas não teve mais nenhum gol. Em todo o jogo, o Ceará finalizou três vezes sendo uma no gol de Jaílson. O treinador português Abel Ferreira pareceu satisfeito à beiro do campo, enquanto Guto Ferreira não gostou do resultado final. As equipes voltam a se enfrentar na próxima semana para definir quem avança às semifinais da competição. Antes, porém, os dois times têm compromissos pela 21ª rodada do Brasileirão no final de semana. O Ceará encara o Grêmio no sábado, 14, às 19h e, no mesmo dia, o Palmeiras recebe o Fluminense às 21h30.