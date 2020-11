Presidente do COI prevê público nos Jogos de Tóquio em 2021

Confira a declaração de Thomas Bach sobre a possibilidade de haver torcida na próxima Olimpíada

Reprodução/EFE O alemão Thomas Bach é o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI)



O Comitê Olímpico Internacional (COI) acredita que a próxima Olimpíada será realizada com a presença de torcedores. Nesta quarta-feira, 11, o alemão Thomas Bach anunciou que vai integrar a comitiva na viagem da próxima semana para Tóquio, sede dos próximos Jogos Olímpicos de 2021, e afirmou que existe a possibilidade da competição ser disputada com público nos estádios e nas arenas, ainda que a pandemia da Covid-19 não esteja controlada. “Estamos totalmente comprometidos em organizar Jogos seguros. A Olimpíada vai acontecer em um ambiente seguro. Estamos cada vez mais confiantes de que teremos um número razoável de torcedores. Quantos e sob quais condições? Depende muito dos desenvolvimentos futuros”, afirmou Bach.

Sem estabelecer um prazo para definir o número de espectadores nos Jogos, o dirigente ficou mais confiante com a possibilidade de ter fãs nas arquibancadas após a realização do evento amistoso de ginástica artística, com a presença de atletas do Japão, China, Estados Unidos e Rússia, quando foram testadas medidas de segurança para participantes e torcedores. A comitiva do COI, em pequeno número, está em quarentena em Lausanne, na Suíça, onde fica a sede do COI. Bach adiantou que o cancelamento dos Jogos por causa da pandemia do coronavírus não será discutida. “Cancelar não está em discussão.”

*Com informações do Estadão Conteúdo