Jorge Jesus ganha prêmio de melhor técnico do Português em setembro e outubro

Ex-comandante do Flamengo, o ‘Mister’ segue em alta em Portugal; confira

Antonio Cotrim/EFE Jorge Jesus é o atual treinador do Benfica



Jorge Jesus, atualmente no Benfica, foi escolhido como o melhor treinador do Campeonato Português nos meses de setembro e outubro. No período, o time comandado pelo “Mister” obteve cinco vitórias em cinco partidas, com um aproveitamento de 100% dos pontos. De acordo com o órgão responsável pela liga, o ex-comandante do Flamengo conseguiu 25,93% dos votos, deixando Emanuel Santos, que treina o líder Sporting na segunda posição, com 23,7%. O terceiro colocado, com 15,56%, é Carlos Carvalhal, do Braga.

O Benfica vinha na ponta da tabela do campeonato, mas sofreu duas derrotas nos dois jogos que disputou em novembro, contra Boavista e Braga, e caiu para a segunda colocação, com 15 pontos, quatro a menos que o Sporting. O Porto é apenas quarto, com 13, atrás também do próprio Braga, outro que tem 15.

A organização da competição informou também que o gol do meia Bruno Jordão, marcado pelo Famalicão contra o Farense, pela quarta rodada, foi o mais bonito de setembro e outubro. Ele concorria com outras sete jogadas, entre elas a de dois brasileiros, os meias Fransérgio, do Braga, e Otávio, do Porto.

*Com informações da Agência EFE