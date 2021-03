Conheça Valentín Castellanos, atacante do Grupo City que está na mira do Palmeiras

Revelado nas categorias de base da Universidad del Chile, o centroavante estreou no profissional contra o Corinthians, teve passagem pelo Uruguai e joga nos Estados Unidos desde 2019; assista aos vídeos do jovem de 22 anos

Reprodução/Twitter/@tatycaste11anos Valentín Castellanos está na mira do Palmeiras



Após desistir de contratar Rafael Santos Borré, do River Plate, o Palmeiras está em busca de outro argentino para disputar o comando de ataque com Luiz Adriano. Trata-se de Valentín Castellanos, atacante do New York City, dos Estados Unidos, clube que pertence ao Grupo City – a informação foi noticiada, inicialmente, pelo “Ge.com”. A ideia do Verdão é adquirir parte dos direitos do centroavante, com pagamentos futuros, deixando o conglomerado com uma parcela do jogador. Mas, afinal, quem é o atleta de 22 anos, monitorado pela diretoria do Alviverde e possível segundo reforço para a temporada 2021?

Castellanos nasceu na cidade de Mendoza, perto da fronteira com o Chile. Foi justamente no país vizinho em que o argentino deu os seus primeiros passos no futebol. Revelado nas categorias de base da Universidad del Chile, o centroavante ganhou a sua primeira oportunidade como profissional em 2017, estreando logo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em confronto válido pela Copa Sul-Americana – na ocasião, seu time saiu derrotado de Itaquera e, posteriormente, seria eliminado na 1ª fase do torneio. Na temporada de 2017/2018, ele foi negociado no Montevideo City, time da primeira divisão uruguaia que pertence ao Grupo City e, após um ano, foi transferido pelo New York City. Nos Estados Unidos, Valentín Castellanos soma 73 partidas pela equipe, contribuindo com 19 gols e 10 assistências em todas as competições.

Em campo, Castellanos atua como centroavante, mas também consegue cair pelos lados, destacando-se por ter velocidade e qualidade, além de visão de jogo e mobilidade para abrir espaço para os meio-campistas. No currículo, o atleta coleciona passagens pelas seleções de base da Argentina – ele participou, por exemplo, do vice-campeonato do Pré-Olímpico de 2020, conquistado pela seleção brasileira. Veja alguns lances do jogador abaixo.