Copa do Brasil: Palmeiras terá melhor público do Allianz Parque no ano diante do São Paulo

Bruno Ulivieri/Estadão Conteúdo Torcida do Palmeiras durante partida no Allianz Parque



O Palmeiras já vendeu 40.250 ingressos para o confronto diante do São Paulo, marcado para começar às 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, 14, no Allianz Parque, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Alviverde, desta forma, bate o recorde de público da atual temporada, registrado em 5 de junho, quando 40.235 pessoas assistiram “in loco” o empate em 0 a 0 com o Atlético Mineiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Verdão vive a expectativa de bater a melhor marca de sua arena, que aconteceu no triunfo por 3 a 2 sobre o Vitória, no Brasileirão 2018 – na ocasião, 41.256 estiveram na arena palmeirense.

Com o apoio massivo de sua torcida, o Palmeiras espera avançar às quartas de final da Copa do Brasil e continuar na briga por todos os títulos na temporada. Para isso, o time treinado por Abel Ferreira precisará vencer por dois gols de diferença, já que foi derrotado por 1 a 0 no Morumbi, no duelo de ida. Em caso de triunfo palmeirense pelo placar mínimo, a decisão irá para a disputa de pênaltis. Até o momento, Athletico Paranaense, Fluminense, Atlético Goianiense, Fortaleza, Flamengo e Corinthians passaram de fase no torneio nacional.