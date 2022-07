Novo Valdivia? Mauro Beting critica postura de Gabriel Veron e faz alerta para atacante 

O jovem foi multado pela diretoria do Palmeiras após ser filmado ingerindo bebidas alcoólicas na véspera do clássico decisivo contra o São Paulo

Reprodução/Jovem Pan Mauro Beting criticou a postura de Gabriel Veron, do Palmeiras, durante o 'Bate-Pronto'



Gabriel Veron foi multado pela diretoria do Palmeiras após ser filmado ingerindo bebidas alcoólicas na véspera do clássico decisivo contra o São Paulo, marcado para esta quinta-feira, 14, no Allianz Parque, pelas oitavas da Copa do Brasil. Durante o programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Mauro Beting criticou a postura do atacante, fazendo um alerta para o jovem não se transformar em uma nova versão do chileno Jorge Valdivia. O “Mago”, que anunciou aposentadoria recentemente, teve boas passagens pelo Alviverde paulista, mas ficou conhecido por não mostrar empenho nas inúmeras lesões sofridas no Verdão.

“O César Maluco chegava aos treinamentos primeiro que todo mundo porque ia virado, mas ele resolvia em campo. Além disso, era uma outra época de exigência física dos jogadores de futebol. Eu não quero saber o que a pessoa faz fora do campo. Ainda assim, faz parte do pacote. Até porque ele não está só de folga. Não beber álcool faz parte de uma recuperação física do atleta. Por questão de inteligência, o Veron não deveria fazer isso. Ele se recuperando de lesão, não era o caso mesmo. Recentemente, ainda tem o histórico do atleta, que ficou dez dias sem treinar por causa de um acidente doméstico. Claro, não dá para fazer suposições, não serei leviano”, introduziu Mauro Beting.

Destaque nas categorias de base do Palmeiras, Gabriel Veron ainda não obteve o sucesso esperado no profissional por causa das diversas contusões. A última foi um corte no pé, sofrida no final de junho. “Agora, falando do corpo do jogador, o Veron tem sofrido com lesões que não são habituais para a idade dele. Isso pode ou não ter a ver com o álcool. Então, pelo histórico de lesões, ele precisa se resguardar fisicamente mais do que a média. Até para ele não virar o Valdivia 2.0. Ele tem muita lesão e precisa estar mais esperto”, acrescentou o comentarista da Jovem Pan.

