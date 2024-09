Supremo Tribunal Federal suspende julgamento de habeas corpus de Robinho

Ex-jogador está atualmente detido na Penitenciária 2 de Tremembé, em São Paulo, e foi condenado pela Justiça italiana por sua participação em um estupro coletivo ocorrido em 2013

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu suspender o julgamento de dois habeas corpus apresentados pela defesa do ex-jogador Robinho, que cumpre pena por estupro desde março deste ano. A defesa questiona a execução da pena de nove anos no Brasil. A interrupção do julgamento ocorreu após um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Antes disso, o relator, Luiz Fux, já havia se manifestado contra os recursos, afirmando que a homologação da sentença estrangeira estava de acordo com a legislação brasileira. Robinho, atualmente detido na Penitenciária 2 de Tremembé, em São Paulo, foi condenado pela justiça italiana por sua participação em um estupro coletivo ocorrido em 2013.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) aceitou o pedido de transferência da pena da justiça italiana no dia 20 de março. O ex-jogador e cinco amigos foram acusados de estuprar uma mulher albanesa em uma boate em Milão, em janeiro de 2013. Durante o processo, Robinho admitiu ter tido relações sexuais com a vítima, mas alegou que estas foram consensuais. Atualmente, ele se encontra em uma cela de convivência comum, onde tem a possibilidade de receber visitas e participar de atividades oferecidas pela unidade prisional.

