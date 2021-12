Datas da Recopa Sul-Americana, entre Palmeiras e Athletico-PR, são definidas

Confrontos acontecem em fevereiro e março de 2022; título será inédito

Divulgação Recopa Sul-Americana nunca foi levantada pelas equipes



A Conmebol anunciou no início da noite desta quinta-feira, 9, as datas da disputa da Recopa Sul-Americana entre o Palmeiras, campeão da Copa Libertadores 2021, e Athletico-PR, campeão da Copa Sul-Americana. A partida de ida acontece no dia 23 de fevereiro de 2022, em Curitiba, e a volta em São Paulo no dia 2 de março. Recentemente ambas as equipes disputaram o troféu. Em 2019 depois de vencer a Sul-Americana, o Furacão enfrentou o River Plate e perdeu por 3 a 1 no agregado. Em 2021, o Palmeiras campeão da Libertadores encarou o Defensa y Justicia. As equipes empataram no tempo normal em 3 a 3, mas o alviverde perdeu nos pênaltis por 4 a 3. O título será inédito, já que nenhuma das equipes foi campeã.