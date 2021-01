De olho na final da Libertadores, Palmeiras empata com Vasco no Brasileirão

Verdão usou time reserva e abriu o placar com o menino Breno Lopes; Martín Benítez marcou para os vascaínos

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras e Vasco ficam apenas no empate no Allianz Parque



A final da Copa Libertadores é neste sábado, 30, entre Palmeiras e Santos e os dois times entraram em campo nesta terça-feira, 26, para disputar partidas atrasadas do Campeonato Brasileiro. O Verdão recebeu o Vasco no Allianz Parque em disputa de jogo da 1ª rodada com o time reserva. O reencontro com o técnico Vanderlei Luxemburgo, que deixou a equipe em outubro de 2020, foi disputado para os donos da casa. Quem abriu o placar foi Breno Lopes, aos 31 minutos do primeiro tempo. Quatro minutos depois, Martín Benítez fez um golaço em cobrança de falta e deixou tudo igual no placar.

Na segunda etapa, o Palmeiras trocou muitos passes e quase conseguiu a vitória com Scarpa, que chutou colocado de fora da área, mas a bola foi para fora. No finzinho, Jaílson garantiu o placar ao fazer grande defesa depois de chute forte de Gabriel Pec. O resultado de 1 a 1 foi satisfatório para a equipe carioca, que está na 14ª colocação e não corre mais riscos de rebaixamento. Já o Palmeiras continua em 5º lugar e vê a possibilidade de uma Tríplice Coroa (Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil) mais distante, já que está há dez pontos do líder Internacional (52 a 62).