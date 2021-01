Neymar recebe medalha do PSG em comemoração pelos 100 jogos no clube

Na equipe desde 2017, o atacante brasileiro marcou 81 gols e conquistou nove títulos

Reprodução/ PSG Neymar posa com camisa e medalha dos 100 jogos pelo PSG



Nesta terça-feira, 26, Neymar recebeu uma homenagem do Paris Saint-Germain por completar 100 jogos com a camisa da equipe parisiense. O centésimo jogo de Neymar aconteceu na sexta-feira passada quando o PSG venceu o Montpellier por 4 a 0 no Parc des Princes, sendo um dos gols marcados pelo brasileiro. O atacante já tinha recebido uma camisa com o número especial e hoje ganhou uma medalha simbólica. Na equipe desde 2017, Neymar marcou 81 gols neste período e conquistou nove títulos: três Campeonato Francês, 2 Copas da França, 2 Taças da Liga Francesa e duas vezes Tropheé des Champions. Na temporada passada foi vice da Liga dos Campeões, levando o PSG a melhor campanha de sua história na competição.

La médaille du cap symbolique des 100 matches officiels en 🔴&🔵 ! 🏅 👏 @neymarjr — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 26, 2021

O atacante é o 8º jogador do elenco atual a atingir este marco simbólico depois de Marco Verratti (333 partidas oficiais), Marquinhos (302), Angel Di Maria (243), Presnel Kimpembe (158), Julian Draxler (151 ), Kylian Mbappé (147) e Layvin Kurzawa (140). Na história, o recordista de partidas no PSG é o zagueiro francês, Jean-Marc Pilorget, com 435 jogos. Thiago Silva é o único brasileiro a aparecer no Top 10 de mais partidas disputadas na equipe, no total foram 281 jogos, mesma quantidade de Dominique Baratelli.