Dudu celebra volta ao Palmeiras: ‘Não vejo a hora de vestir essa camisa de novo’

Atacante pode voltar a jogar pelo clube alviverde a partir de julho, quando encerra seu empréstimo pelo Al Duhail, do Catar

NEWTON MENEZES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Durante sua passagem pelo Palmeiras, Dudu fez 70 gols com a camisa 7 em 305 jogos



Após uma curta temporada jogando no Al Duhail, no Catar, o atacante Dudu vai voltar ao Palmeiras. Na madrugada deste domingo, 16, o clube alviverde informou que o Al Duhail não se manifestou sobre o direito de compra unilateral de Dudu, cujo prazo se encerrou às 23h59 deste sábado. Por isso, as condições previstas em contrato perderam a validade e o atacante poderá retornar ao Palmeiras em 1º de julho, um dia depois da data final de seu empréstimo ao clube catari. Dudu respondeu o comunicado do Palmeiras no Instagram sobre sua volta: “Muito obrigado! Que saudade, não vejo a hora de vestir essa camisa de novo, que esse ano seja de muitas alegrias e conquistas.”

O atacante teve uma passagem brilhante pelo Palmeiras, ganhando a Copa do Brasil de 2015 e dois Campeonatos Brasileiros (em 2016, como capitão do time, e em 2018), e é o maior artilheiro do clube no século, com 70 gols em 305 jogos usando a camisa do alviverde. Atualmente, o número 7, que era de Dudu, é usado por Rony, que vem ganhando espaço e se tornou o artilheiro do clube na temporada, com seis gols. Resta saber se Dudu voltará a usar o número que lhe pertencia ou ganhará um novo para escrever uma história nova no Palmeiras. Muitos palmeirenses celebraram nas redes sociais o retorno do atacante, que é tido como ídolo. Durante sua temporada no Catar, Dudu fez 15 gols e deu 17 assistências em 36 jogos.