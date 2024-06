Leila Pereira anuncia fim do ciclo de Dudu no clube: ‘Pelo Palmeiras, está vendido’

Presidente do time alviverde revelou que o diretor de futebol do clube, Anderson Barros, informou sobre a proposta recebida pelo jogado e que o contrato com Cruzeiro é de quatro anos com salário superior ao atual

Cesar Greco/Palmeiras Jogo-treino: Palmeiras x São Caetano (24/05/2024) O jogador Dudu, da SE Palmeiras, durante jogo-treino contra a equipe do São Caetano, na Academia de Futebol



A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, anunciou que o ciclo de Dudu no clube chegou ao fim. Segundo ela, o atacante de 32 anos procurou o Cruzeiro para negociar sua saída. Em entrevista ao canal ‘SporTV’, Leila revelou que o diretor de futebol do clube, Anderson Barros, informou sobre a proposta recebida pelo jogador. A oferta seria de um contrato de quatro anos, com salário superior ao atual. “Ele tem um compromisso e eu espero que ele honre o compromisso com o Palmeiras e com o Cruzeiro, disse Leila. “O atleta não assinou. O Barros assinou. Pelo Palmeiras, o Dudu está vendido. Eu preciso da assinatura dele”, complementou. No último sábado (15), o Cruzeiro surpreendeu ao anunciar a contratação de Dudu. No entanto, após o anúncio, o jogador teria decidido permanecer no Palmeiras. As declarações de Leila Pereira indicam que a permanência de Dudu no clube paulista é improvável. O atacante, ídolo histórico do Palmeiras, está recuperado de uma lesão no joelho direito sofrida em agosto do ano passado.

Dudu chegou ao Palmeiras em 2014 e conquistou diversos títulos, incluindo Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Copa Libertadores e Recopa Sul-Americana. Ele também fez parte das campanhas vitoriosas do Paulista e Libertadores de 2020. O jogador, que chegou a ficar no banco de reservas na última partida, manifestou o desejo de deixar o clube após conversas com a diretoria e o técnico Abel Ferreira.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA