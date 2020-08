Edu Dracena cobra arbitragem na final: ‘Que seja decidido dentro de campo’

Edu Dracena é assessor técnico do Palmeiras

O assessor técnico do Palmeiras, Edu Dracena, cobrou que a arbitragem da final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, tenha em campo o melhor nome possível para conduzir o clássico. Em entrevista na noite deste domingo à TV Gazeta, o ex-zagueiro e atual dirigente afirmou que espera da Federação Paulista de Futebol (FPF) uma boa escolha sobre quem vai apitar e pede para que a decisão seja decidida em campo e não nos bastidores. O assunto da arbitragem voltou a ser abordado porque há dois anos os rivais fizeram uma final conturbada no Campeonato Paulista. O Corinthians venceu nos pênaltis após no tempo normal o árbitro Marcelo Aparecido de Souza ter marcado uma penalidade de Ralf em Dudu, do Palmeiras, e ter voltado atrás após oito minutos de paralisação. Enfurecida, a diretoria do Palmeiras questionou uma possível interferência externa na mudança de decisão do árbitro.

“Não vou citar aqui, porque todo mundo já sabe o que aconteceu. Tomara que possamos estar falando no sábado do jogo, um jogo bonito, decidido dentro de campo, entre os 22 jogadores. E não ficar falando de lances polêmicos para não ficar estragar o campeonato”, afirmou o ex-zagueiro. Naquela final, Edu Dracena presenciou os desdobramentos do banco de reservas.