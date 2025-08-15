Elogio de Abel à festa do Universitario nas arquibancadas deixa torcida do Palmeiras em fúria

Treinador alviverde declarou que ‘é sempre bonito ver quando uma equipe está precisando do apoio de seus torcedores’; português foi alvo de xingamentos na eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil

Cesar Greco/Palmeiras Abel Ferreira declarou que 'é sempre bonito ver quando uma equipe está precisando do apoio de seus torcedores'



O Palmeiras venceu na noite desta quinta-feira (14) o Universitario, do Peru, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Com gols de Gustavo Gómez, Flaco López (2) e Vitor Roque, o alviverde goleou por 4 a 0 os peruanos e se aproximou da vaga às quartas de final da competição continental. Mesmo com a goleada sofrida, os torcedores da equipe peruana, que encheram o Estádio Monumental, apoiaram o time até o apito final. Esse fato foi elogiado pelo treinador Abel Ferreira na entrevista coletiva, que aproveitou também para “cutucar” a torcida palmeirense que, na última semana, xingou e vaiou o técnico, após a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil.

“Estavam perdendo de 4 a 0 e aplaudindo seus jogadores, certo? Parabéns. Futebol é isso, é paixão”, iniciou. “É sempre bonito ver quando uma equipe está precisando do apoio de seus torcedores, um estádio bonito, um estádio mítico, um clube histórico, lendário. Foi bonito jogar aqui com o estádio cheio. Dar os parabéns aos torcedores pelo comportamento”, finalizou Abel. A fala do treinador causou críticas dos torcedores do Palmeiras.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Veja abaixo:

E não é que o sem caráter do Abel Ferreira cutucou a torcida de novo? Hahahahahahahahaha Tá acabando, se Deus quiser, esse maligno vai embora! — Bruno Rodrigues ⓟ⁩ (@BrunoMV_R) August 15, 2025

Abel Ferreira não se ajuda. Se é um ator na coletiva, hoje foi um péssimo ator. Não existe querer cutucar a torcida do Palmeiras nesse atual momento e depois de uma vitória dessa. — Gabriel Amorim (@gabrilamorim) August 15, 2025

Abel Ferreira mexeu no Palmeiras, o time venceu por 4 a 0 e a coletiva é cheia de cutucadas, especialmente na torcida. Qual a necessidade? — Rafael Bullara (@RBullara) August 15, 2025

Abel Ferreira ao ser perguntado sobre a torcida do Universitario deu uma “cutucada” nos torcedores palmeirenses Falou sobre apoiar e aplaudir mesmo perdendo de 4 a 0. Não precisava esse discurso novamente… — Léo Barbieri – INFOS Palestra (@Infos_palestra) August 15, 2025

O treinador palmeirense já havia comentado no último final de semana, após a vitória contra o Ceará, sobre os protestos da torcida do Palmeiras durante o clássico contra o Corinthians: “Quando chegar em casa hoje, vou perguntar às minhas filhas. É difícil de explicar para elas o que se passou há três ou quatro dias. Eles aqui comigo já há muito tempo e não entendem. É difícil explicar para elas que o pai foi xingado”.

O Palmeiras volta a campo no domingo (17) para enfrentar o Botafogo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O confronto de volta da Libertadores está marcado para a próxima quinta-feira (21), às 21h30, no Palestra Itália.