Em estreia de Abel Ferreira, Palmeiras vence RB Bragantino e se classifica na Copa do Brasil

Gabriel Veron saiu do banco e marcou o único gol da partida; placar agregado de 4 a 1 classificou o Verdão

MARCO GALVãO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras venceu no agregado por 4 a 1 o RB Bragantino



Nesta quinta-feira, 05, o Palmeiras recebeu o Red Bull Bragantino no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, e venceu a partida por 1 a 0. Com a vantagem de 3 a 1 do primeiro jogo em Bragança Paulista, o Verdão se classificou para as quartas de final com uma boa atuação. A novidade foi a estreia do técnico português Abel Ferreira no banco de reservas. Dentro das quatro linhas, Gabriel Veron foi o destaque. O ponta entrou durante o primeiro tempo após lesão de Wesley, iniciou a jogada do gol e finalizou para as redes aos 30 minutos.

No retorno para o segundo tempo, o Bragantino precisava da vitória por 3 gols de diferença e o Palmeiras estava mais tranquilo quanto à classificação. A partida ficou um pouco mais disputada fisicamente e, aos 21 minutos, Luan Cândido foi expulso após entrada dura em Rony. E se já estava difícil para o time de Bragança, com um jogador a menos ficou ainda mais complicado reverter o placar. A partir daí o jogo ficou morno, com o Palmeiras sem forçar e o Bragantino tentando um gol, mas sem sucesso.

O resultado agregado de 4 a 1 classificou o Palmeiras para a próxima fase da Copa do Brasil ao lado de Flamengo, Ceará, Cuiabá, São Paulo, América-MG e Internacional. Grêmio e Juventude disputam a última vaga. Os confrontos das quartas de final serão definidos após sorteio. O Verdão retorna aos gramados pelo Campeonato Brasileiro no domingo, 08, contra o Vasco, em São Januário.