Em jogo de cinco gols, Palmeiras derrota São Paulo e mantém 100% de aproveitamento no Paulista Feminino

Alviverdes venceram por 3 a 2 a partida disputada na Arena Barueri; tricolores conheceram a segunda derrota na competição

Rebeca Reis/Ag. Paulistão Palmeiras e São Paulo se enfrentaram pela terceira rodada do Paulista Feminino



O Palmeiras recebeu o São Paulo nesta quarta-feira (4) pela terceira rodada do Campeonato Paulista Feminino e somou mais uma vitória na competição, mantendo 100% de aproveitamento, enquanto as tricolores conheceram sua segunda derrota no torneio. A alviverdes venceram por 3 a 2 a partida disputada na Arena Barueri. Tainá Maranhão, Poliana e Bruna Calderan, jogadora do São Paulo que acabou de voltar da Seleção, foram as autoras dos gols do Palmeiras. Já do lado das soberanas, as redes balançaram com Daiane e Giovanna Crivelari. O primeiro gol saiu quado o marcador já passava dos 20 minutos. Tainá Maranhão recebeu em velocidade, deixou a marcação de Bruna Calderan para trás e tocou por cobertura na saída de Anna Bia para abrir o placar. O gol deixou as tricolores mais centradas no jogo, e conseguiram ter certo controle da partida, porém, quem foi às redes novamente foram as palestrinas. Poliana ampliou o placar após cobrança de escanteio.

Antes do intervalo, o São Paulo descontou com Daiane, aos 41, após bonita tabela com Aline Milene, tocando na saída de Ravena. Já na etapa final do jogo, as alviverdes chegaram ao terceiro gol em uma infelicidade da defesa tricolor. Isadora cruzou na área buscando Amanda Gutierres, mas Bruna Calderan desviou no meio do caminho e matou a g oleira Anna Bia. O São Paulo buscou o resultado, mas só conseguiu chegar ao segundo gol. Crivelari aproveitou o rebote de Ravena, goleira do Palmeiras, e mandou para o fundo do gol.

Com o resultado, o Palmeiras soma três vitórias em três partidas disputadas e assume, temporariamente, a liderança, já o Corinthians, joga contra o AD. Taubaté. Já o São Paulo segue com três pontos, com uma vitória e duas derrotas em três rodadas, e pode perder o quarto lugar para o Santos, que enfrenta a Ferroviária a quinta-feira (5). O próximo compromisso dos dois times é pelo Brasileiro. São Paulo visita o Bragantino no sábado (7) às 17h, enquanto o Palmeiras, encara o Real Brasília no mesmo dia, só que às 21h.