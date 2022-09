Brasil vence Irã com tranquilidade e vai enfrentar a Argentina nas quartas do Mundial de Vôlei 

Embalado após ganhar de Cuba, Japão e Catar na fase de grupos, o Brasil confirmou o favoritismo e seguiu vivo no torneio

A seleção brasileira masculina de vôlei não encontrou muita dificuldade para superar o Irã por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/22 e 25/23, pelas oitavas de final do Mundial. Embalado após ganhar de Cuba, Japão e Catar na fase de grupos, o Brasil confirmou o favoritismo e seguiu vivo no torneio, que está sendo disputada na Polônia e na Eslovênia. Agora, o time treinado por Renan Dal Zotto irá enfrentar nas quartas a Argentina, que despachou a Sérvia pelo mesmo placar. O confronto está marcado para a próxima quinta-feira, 8, às 12h30 (de Brasília). O vencedor irá medir forças com Estados Unidos ou Polônia na semifinal do torneio. A decisão da competição acontecerá em 11 de setembro.