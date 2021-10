Em jogo movimentado, RB Bragantino vence Palmeiras no Allianz Parque por 4 a 2

Massa Bruta marcou três no primeiro tempo, Palmeiras tentou reação, mas Artur desequilibrou e deu vitória para os visitantes

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Bragantino venceu e está em 5º na tabela



Palmeiras e RB Bragantino fizeram um dos melhores jogos da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro até aqui. No Allianz Parque, o primeiro tempo foi uma ‘chuva’ de gols terminando a partida em 4 a 2. Quem abriu o placar foi Ytalo, aos 13 minutos, depois de passe de Aderlan. Aos 24, o árbitro marcou um pênalti para o Palmeiras, mas o lance foi anulado por impedimento no início da jogada. Aos 34, Cuello recebeu de Praxedes e desviou no canto direito de Jaílson, ampliando o marcador. Dois minutos depois, Artur fez o terceiro depois de saída errada de Kuscevic. Aos 43, Dudu diminuiu. No segundo tempo, aos cinco minutos, a arbitragem marcou outro pênalti para o Palmeiras. Desta vez foi confirmado e Raphael Veiga foi para a cobrança e converteu, fazendo 3 a 2.

Aos 30 minutos, Artur bateu colocado de fora da área e fez o quarto do Bragantino, e seu segundo. A partida continuou em alta intensidade, com o Palmeiras tentando buscar o placar, mas terminou em 4 a 2. O resultado deixa o Palmeiras mais longe do líder Atlético-MG, em terceiro com 39 pontos. O Bragantino é o 5º, com 38 pontos. Na próxima rodada, do meio de semana, o Verdão enfrenta o Bahia e o Massa Bruta recebe o Atlético-GO.