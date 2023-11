Endrick diz que canta durante jogos e revela reação de Arboleda em clássico contra o São Paulo

Joia do Palmeiras fez a revelação em uma live com o streamer Victor Augusto

VICTOR MONTEIRO /ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Endrick é um dos destaques do Palmeiras nesta reta final de Brasileirão



Destaque do Palmeiras nesta reta final de Campeonato Brasileiro, o jovem Endrick tem um hábito inusitado durante as partidas. Em live feita com o streamer Victor Augusto, na noite desta terça-feira, 7, o atacante revelou que costuma cantar em campo. De acordo com o jogador, um desses momentos aconteceu na vitória diante do São Paulo por 2 a 0, no Morumbi, em junho deste ano, em duelo válido pelo torneio nacional. “Eu fico cantando, sabia? Eu estava cantando contra o São Paulo. É… Eu estava cantando aquela música: ‘Se eu te dissesse que eu…’ Tá ligado? Seu cheiro tá na minha cama”, disse a joia de 17 anos, revelando a reação de Arboleda. “E o jogo lá rolando, mas teve uma hora que eu estava cantando, e me emocionei, foi na hora que saiu nosso gol e cantei muito alto. Aí o Arboleda disse: ‘que música é essa aí’?”, acrescentou. O palmeirense voltará aos gramados na noite desta quarta, diante do Flamengo, no Maracanã. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).