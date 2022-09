Ídolo do São Paulo, Aloísio Chulapa critica ‘choro’ de Abel Ferreira e dispara: ‘Se quiser, empresto as 3 taças do Mundial’ 

O ex-jogador detonou o comportamento do técnico do Palmeiras, que foi expulso durante o clássico diante do Santos por xingar a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio

Montagem sobre fotos/Reprodução/@aloisiochulapa/FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ídolo do São Paulo, Aloísio Chulapa criticou Abel Ferreira nas redes sociais



Ídolo do São Paulo, Aloísio Chulapa detonou Abel Ferreira pelas reclamações do técnico durante a partida entre Palmeiras e Santos, disputada no último domingo, 18, no Allianz Parque. De acordo com a súmula assinada pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio, o técnico palmeirense foi expulsou após dizer: “É tudo contra a gente, caralh*. Na dúvida, é tudo contra a gente. Vai se f****. Vocês são uma vergonha, é tudo contra a gente”. Em comentário feito nas redes sociais da “TNT Sports”, o ex-jogador são-paulino reclamou na versão do português e ainda o provocou, citando os três títulos do Mundial de Clubes conseguidos pelo Tricolor paulista. “Nossa! Você chora para caralh*. Todo jogo você fala que ‘é tudo contra a gente’. Se você quiser, eu empresto as 3 taças do Mundial para você sentir o cheirinho e depois devolver. E para de chorar! Respeita o futebol brasileiro, respeita a imprensa brasileira, respeita o torcedor brasileiro”, disparou.

Tricampeão do Brasileiro e vencedor do Mundial de Clubes pelo São Paulo, Aloísio Chulapa ainda disse que Abel Ferreira “não chega aos pés” dos treinadores brasileiros, atribuindo o sucesso do português ao investimento feito pelas últimas diretorias do Palmeiras. “Eu te respeito. Você é bom treinador, mais nunca vai chegar aos pés dos treinador brasileiros. Ser treinador de time com investimento grande e ter o grupo bom é fácil. Vai pegar o time sem condições pra você ver se você é bom. Com toda humildade, parabéns pelo título brasileiro, sem mundial”, acrescentou o ex-atacante, que anunciou aposentadoria dos gramados em 2017.