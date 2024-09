Ex-assessor de Dudu, do Palmeiras, acusado de desviar R$ 22 milhões é preso

Thiago Soubhia Donda teve sua prisão decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em agosto.

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF/AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Dudu era assessora por Thiago Soubhia Donda



Thiago Soubhia Donda, que foi assessor e padrinho de casamento do jogador Dudu, do Palmeiras, teve sua prisão decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em agosto. Ele é acusado de aplicar um golpe financeiro que ultrapassa R$ 22 milhões contra o atleta. Além disso, Donda enfrenta um mandado de prisão temporária por não pagamento de pensão alimentícia e continua foragido. O caso está sendo tratado em segredo de Justiça na 1ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Campinas. A defesa de Donda, representada pelo advogado Wellington Vieira Martins Junior, informou que pretende recorrer da decisão. O argumento apresentado é que Donda não possui condições financeiras para pagar a pensão e que não se beneficiou de qualquer desvio de valores.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Dudu, que não tem tido um bom desempenho nesta temporada, foi alvo de um esquema fraudulento orquestrado por Donda. O ex-assessor utilizou assinaturas falsificadas para desviar dinheiro de uma conta do jogador no Bradesco. A investigação apontou que Donda contou com a colaboração de Joelson Aguilar dos Santos, ex-gerente do banco, que já foi preso preventivamente. As fraudes cometidas por Donda incluem transferências e pagamentos realizados com assinaturas falsas, além de débitos não autorizados. O uso de PIX e TED sem o consentimento de Dudu também faz parte do esquema. Inicialmente, o prejuízo estimado era de R$ 18 milhões, mas esse valor foi revisado para cerca de R$ 22 milhões. A defesa de Dudu pediu a apuração de crimes como estelionato e falsidade ideológica.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA