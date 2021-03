Exclusivo: Eduardo Baptista detalha projeto ambicioso do Mirassol e exalta Palmeiras 

O treinador concedeu exclusiva ao programa “Camisa 10”, do Grupo Jovem Pan, e também falou sobre a incerteza do Campeonato Paulista, paralisado devido ao decreto do governo de São Paulo

Reprodução/Instagram/@mirassolfc Eduardo Baptista, que já comandou Palmeiras e Fluminense, espera levar o Mirassol a uma boa campanha no Paulistão



O treinador Eduardo Baptista, do Mirassol, concedeu exclusiva ao programa “Camisa 10”, do Grupo Jovem Pan, e falou sobre a incerteza do Campeonato Paulista, paralisado devido ao decreto do governo de São Paulo. Além disso, o técnico detalhou as ambições do clube do interior. “Hoje, o Mirassol briga para se classificar no Campeonato Paulista e para pensar em algo maior, como no ano passado, quando chegamos à semifinal. E, no Brasileiro, a ideia é ir para a Série B. É o que estamos buscando e se preparando para isso. A ideia é colocar, em três anos, o clube dentro da Série A, a elite”, disse nesta sexta-feira, 26.

Eduardo Baptista passou pelo Palmeiras em 2017, mas acabou sendo demitido após seguidas eliminações. No entendimento do treinador, o clube conseguiu conquistar a tríplice coroa graças ao trabalho iniciado por Vanderlei Luxemburgo, que passou a apostar mais nos jovens da categoria de base. “O Palmeiras é uma grande equipe, que teve uma correção de rota no ano passado a partir do Vanderlei Luxemburgo, quando começa a dar um olhar diferente para a base. Só faltava isso para o Palmeiras começar a ganhar títulos. A partir do momento que o clube para de investir em jogadores de fora, que costumam ser mais caros, ele dá mais atenção para a base. A base do Palmeiras tem a qualidade de poucos e merece o foco que tem sido dado. Seja no Palmeiras ou no Mirassol, ter 60% de atletas do elenco sendo oriundos da base, dá um conforto financeiro, mais identificação com o clube e, automaticamente, isso te leva a um retorno técnico com títulos”, analisou.

Assista abaixo: