Palmeiras consegue vitória jurídica e livra atacante Rony de punição da Fifa

Cesar Greco/Ag. Palmeiras Rony foi um dos destaques do Palmeiras na temporada 2020



O Palmeiras conseguiu uma importante vitória na Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla inglês) na tarde desta quinta-feira, 25. O órgão liberou o atacante Rony de ser punido por causa de uma batalha movida por uma antiga equipe dele, o Albirex Niigata, do Japão. Um dos destaques do time alviverde na última temporada, o jogador atuava graças a um efeito suspensivo conseguido em julho do ano passado. O triunfo foi anunciado por André Sica, advogado do Alviverde. “É com enorme satisfação que informamos aos palmeirenses que tivemos êxito em nosso recurso ao CAS, e o atleta Rony está DEFINITIVAMENTE LIBERADO da sanção disciplinar imposta pela FIFA!”, informou André Sica.

O imbróglio começou em 2017, quando o jogador deixou o Cruzeiro para reforçar o Albirex Niigata. A equipe japonesa sustenta que, na época, assinou com o atacante um acordo de um ano de empréstimo com renovação automática por mais duas temporadas. No entanto, ao fim dos primeiros 12 meses de vínculo, o jogador alegou não reconhecer a cláusula e assinou com o Athletico-PR. Irritado com a situação, o Albirex Niigata acusou Rony de abandonar o clube. Em julho, a equipe japonesa conseguiu que a Fifa suspendesse o atacante por quatro meses e o obrigasse a pagar uma multa de R$ 6 milhões. O valor ainda teria como acréscimo 5% de juros mensais contabilizados entre março de 2019 até a data da quitação. Dias depois da notificação da Fifa, o Palmeiras entrou com um efeito suspensivo para poder escalar Rony e teve o aval da entidade.

*Com informações do Estadão Conteúdo