Crise no São Paulo: Conflitos com o elenco ameaçam cargo de Ceni; relação com Diniz era mais fácil 

Reprodução/São Paulo FC Rogério Ceni orientando Rigoni durante treinamento do São Paulo no CT da Barra Funda



O São Paulo pode demitir Rogério Ceni a “qualquer momento”, informou o repórter Márcio Spimpolo, durante o programa “Camisa 10”, nesta terça-feira, 8. Além dos resultados negativos do time, que ocupa a zona de rebaixamento no Campeonato Paulista, o treinador possui um péssimo relacionamento com os jogadores e funcionários que trabalham no CT da Barra Funda. Segundo informações apuradas pelo repórter do Grupo Jovem Pan, existe até uma comparação do elenco com Fernando Diniz, que vivia em harmonia com a maioria dos profissionais do Tricolor – o técnico foi desligado em janeiro do ano passado após uma queda de rendimento no Campeonato Brasileiro 2020.

“Vão derrubar o Rogério! Os jogadores estão insatisfeitos com o treinador. Dentro do clube, há até uma comparação com o Fernando Diniz, com quem todos se davam bem. Com o Rogério, o relacionamento é péssimo. Então, sem resultados, o Ceni vai ‘dançar’. Ele pode cair a qualquer momento. Quando os jogadores não se relacionam bem com o técnico, eles derrubam o profissional”, informou Marcio Spimpolo. Buscando a reabilitação no Estadual, o Tricolor volta a campo nesta quarta-feira, 9, às 19 horas (de Brasília), para enfrentar o Santo André, no Morumbi, pela quinta rodada.