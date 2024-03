Federação Paulista confirma dias, horários e palcos da final do Paulistão

Jogo de ida acontece neste domingo (31) na Vila Belmiro, casa do Santos; no dia 7 de abril será a vez do Palmeiras mandar a partida

ANDERSON LIRA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO E ETTORE CHIEREGUINI - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Santos e Palmeiras vão disputar a final do Campeonato paulista



A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta sexta-feira (29) os locais, datas e horários dos jogos das finais do Campeonato Paulista. As partidas entre Santos e Palmeiras vão ser realizadas nos próximos dois domingos, com a partida de ida sendo na Vila Belmiro, no domingo (31), às 18h, e a de volta do dia 7 de abril, no Allianz Parque, também às 18h. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, queria fazer o jogo na capital, mas nem São Paulo e nem o Corinthians liberaram os seus estádios. As partidas teram torcida única, deviso a uma proibição que impede que clássicos tenham torcedores das duas equipes. O Palmeiras tem a melhor campanha desta edição e busca o tricampeonato do Paulistão. Essa é a quinta fez consecutiva que a equipe está na decisão. Já o Santos disputa sua primeira final desde 2016. Vale lembrar que o regulamento não prevê vantagem para o alviverde no placar agregado e, em caso de empate, o título será definido nos pênaltis.