Felipe Melo critica Abel Ferreira após empate com Botafogo: ‘Palmeiras é muito maior que você’
Felipe Melo fez uma crítica direta a Abel Ferreira após o empate sem gols do Palmeiras com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. O ex-jogador contestou a maneira como o treinador português relacionou o atual período de conquistas do clube aos últimos cinco anos.
Na entrevista coletiva, Abel pediu apoio aos torcedores e destacou a quantidade de títulos disputados pelo Palmeiras desde sua chegada.
“O que digo aos nossos torcedores é que estejam juntos. Precisamos do apoio deles. Sugiro que desfrutem. Nunca, em um espaço curto de tempo, o Palmeiras disputou tantos títulos nos últimos cinco anos”, afirmou o técnico.
A declaração incomodou Felipe Melo, que reconheceu a relevância do trabalho de Abel, mas ressaltou que a reconstrução vitoriosa do clube começou antes da contratação do português.
“O Palmeiras luta por títulos há dez anos, não foi só quando você chegou, não. O Palmeiras luta por títulos bem antes de você chegar. E ganha. Você faz parte da história, é um dos maiores, mas o Palmeiras é muito maior que você”, disparou.
A manifestação ocorre em um momento de pressão. Com o empate no Rio de Janeiro, o Palmeiras chega aos 53 pontos e perde a liderança do Brasileirão para o Flamengo, que soma 54.
O próximo compromisso será nesta quarta-feira, contra a LDU, pela Libertadores. Depois, o Verdão recebe o São Paulo no sábado (12), pelo Campeonato Brasileiro, em busca da recuperação na disputa pela liderança.
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