Felipe Melo no Boca? Torcedores argentinos se dividem sobre possibilidade de contratar volante do Palmeiras

A ideia da diretoria do Boca é convencer o volante a não renovar com o Alviverde paulista para adquiri-lo sem custos, ainda nesta temporada

Cesar Greco/Divulgação Felipe Melo durante partida do Palmeiras



O Boca Juniors está interessado em contar com o volante Felipe Melo ainda nesta temporada. De acordo com a “ESPN”, a diretoria do clube “xeneize” procurou representantes do jogador do Palmeiras para tentar contratá-lo ao final de seu contrato com o Alviverde paulista. A ideia é que ele não renove com o Verdão e fique livre para assinar com o time de Buenos Aires. Ainda assim, nas redes sociais, a torcida argentina se dividiu sobre a possibilidade de contar com o experiente atleta, de 37 anos.

Muitos torcedores do Boca Juniors se mostraram receosos por Felipe Melo estar em final de carreira e lembraram do italiano De Rossi, que foi adquirido após longa passagem pela Roma, mas não conseguiu render o esperado. “Não faz sentido. Especialmente pensando sobre o que o Boca precisa no meio-campo: Dinâmica e multifuncionalidade”, analisou um torcedor argentino, no Twitter.”Não temos um ‘nove’, mas vamos buscar o Felipe Melo. Que desastre”, comentou outro.

Parte da torcida do Boca, porém, demonstrou entusiasmo em contar com um jogador que já demonstrou vontade de atuar pelo time da Bombonera. “Felipe Melo? Onde eu assino? Eu vou buscá-lo agora mesmo no Brasil e deixou ele no prédio de Ezeiza [aeroporto da capital argentina]”. “Fecho com ele agora mesmo, independente da idade. É uma ‘besta’ e torcedor do Boca”, falou outro.