Fifa define datas do Mundial de Clubes e realiza sorteio nesta segunda-feira

Reprodução/Bayern O Palmeiras disputará o Mundial de Clubes pela terceira vez



A Fifa confirmou, na manhã desta segunda-feira, 29, que o Mundial de Clubes de 2021 acontecerá entre os dias 3 e 12 de fevereiro do ano que vem, nos Emirados Árabes. Campeão da Libertadores da América diante do Flamengo, no último sábado, 27, o Palmeiras foi o último time a se garantir da competição e conhecerá o seu possível rival às 13 horas (de Brasília), quando a entidade que rege o futebol mundial fará o sorteio do torneio. O Alviverde, deste vez, chega forte após desbancar os cariocas e cheio de disposição para apagar a má impressão deixada na edição passada, quando não conseguiu anotar nenhum gol no tempo normal e ficou somente no quarto lugar – a equipe de Abel Ferreira foi desbancada por Tigres (México) e Al Ahly (Egito).

O Palmeiras é o representante da América do Sul e o Chelsea o campeão europeu. Outras quatro equipes defendem seu continente na competição: Monterrey, do México, pela Concacaf, Al-Haly, mais uma vez, pela África, Al-Hilal pela Ásia, Alckland City pela Oceania, além do anfitrião Al Jazira. O clube paulista, vale lembrar, terá a terceira oportunidade de ganhar o Mundial de Clubes. Além da decepção na temporada passada, o Verdão perdeu a final de 1999 para o Manchester United, com falha de Marcos.