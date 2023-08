Fluminense vence o Palmeiras por 2 a 1 e assume 3º lugar no Brasileirão

John Urias (pênalti) e John Kennedy marcaram os gols da vitória tricolor no Maracanã; Gustavo Gómez diminuiu

ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO John Kennedy foi o nome do jogo contra o Palmeiras



Com elencos mistos, o Fluminense recebeu o Palmeiras neste sábado, 5, para a disputa da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu por 2 a 1. O resultado coloca os dois times com o mesmo número de pontos, mas o Tricolor das Laranjeiras é o 3º e o Verdão o 4º na tabela. O gol saiu cedo. Logo aos 15 minutos, a arbitragem marcou pênalti para os donos da casa. Jhon Arias foi para a cobrança e converteu. O Palmeiras apresentava dificuldades de levar perigo. No segundo tempo, o enredo foi parecido. Aos 14 minutos, John Kennedy ampliou para 2 a 0 (ele tinha sofrido o pênalti no primeiro tempo). Nos minutos finais, o Palmeiras até teve chances, mas Fábio fez boas defesas. Nos acréscimos, Gustavo Gómez diminuiu, de cabeça. No meio da semana ambas as equipes jogam na Libertadores e na próxima rodada do Brasileirão, o Fluminense viaja para enfrentar o Grêmio e o Palmeiras recebe o Cruzeiro.