Forbes: Leila Pereira, presidente do Palmeiras, é a quinta mulher mais rica do Brasil; veja a lista

De acordo com o levantamento feito pela revista especializada em negócios e economia, a dona da Crefisa e da Faculdade das Américas (FAM) tem uma fortuna estimada em R$ 7,2 bilhões

Reprodução / Instagram @leilapereira Leila Pereira é a quinta mulher mais rica do Brasil



Presidente do Palmeiras, a empresária Leila Pereira é a quinta mulher mais rica do Brasil, revelou a Forbes, nesta sexta-feira, 2. De acordo com o levantamento feito pela revista especializada em negócios e economia, a dona da Crefisa e da Faculdade das Américas (FAM) tem uma fortuna estimada em R$ 7,2 bilhões. “O casal José Roberto Lamacchia e Leila Pereira é dono da Crefisa, empresa de crédito pessoal para negativados, e da Faculdade das Américas (FAM), fundada em 1998. Apaixonados por futebol, José e Leila também são os maiores investidores desse esporte no Brasil, em especial no Palmeiras, clube atualmente presidido pela empresária. Ela também é presidente da Crefisa”, diz o trecho do texto. A mandatária palmeirense fica atrás apenas de Vicky Sarfati Safra (Banco Safra), Maria Helena Moraes Scripilliti (Grupo Votorantim), Ana Lúcia de Mattos Barreto Vilela (Itaú) e Dulce Puglieses de Godoy Bueno (Amil).

Confira as mulheres mais ricas do Brasil: