Gabigol, Hulk e Gustavo Gómez são finalistas do prêmio ‘Rei da América’ 2021

Tradicional votação do El País termina nesta segunda-feira, a meia noite; Abel Ferreira concorre a melhor treinador

Reprodução/ redes sociais Trio brasileiro concorre com Julián Álvarez, do River Plate



O jornal El País, do Uruguai, anunciou nesta segunda-feira, 27, o nome dos quatro postulantes ao título de Rei da América 2021. Estão na lista Julián Álvarez, do River Plate; Gustavo Gómez, do Palmeiras; Gabriel Barbosa, do Flamengo, e Hulk, do Atlético Mineiro. A votação é online e com participação do público e estará aberta até a meia noite. O tradicional jornal escolhe anualmente o melhor jogador de futebol da América, o melhor da temporada no continente, o time ideal e o melhor técnico. Na edição de 2020, Marinho, do Santos, foi quem ficou com o título. Também estavam na corrida pelo título De Arrascaeta (Flamengo), Weverton e Raphael Veiga (Palmeiras) e Bruno Henrique (Flamengo). O zagueiro Gustavo Gómez é bicampeão da Copa Libertadores com o Palmeiras em Montevidéu, ao vencer o Flamengo por 2 a 1 no último dia 27 de novembro. Gabigol ficou com o vice e Hulk caiu nas semifinais para o time campeão. O River de Álvarez caiu nas quartas de final para o time mineiro. Na votação de melhor técnico do ano os finalistas são Lionel Scaloni (seleção argentina), Marcelo Gallardo (River Plate) e Abel Ferreira (Palmeiras).