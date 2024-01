Gabriel Menino renova contrato com o Palmeiras até 2027

Jogador se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito; no ano passado, arcou oito gols e deu quatro assistências em 57 jogos, sendo titular em 46 deles

Cesar Greco/Palmeira Gabriel Menino comemora seu gol contra o São Paulo, no Morumbi



O volante Gabriel Menino acertou a renovação de seu contrato com o Palmeiras nesta sexta-feira, 5. Antes com vínculo até o final de 2025, o jogador de 23 anos estendeu seu compromisso por mais dois anos, agora válido até o fim de 2027. Atualmente em recuperação de uma fratura no tornozelo direito, Menino está afastado dos gramados desde outubro do ano passado. Ele passou por uma cirurgia para correção da lesão e, devido ao tratamento, já retornou aos treinamentos na Academia de Futebol antes da reapresentação oficial do elenco, que está marcada para segunda-feira. O volante expressou sua gratidão pelo cuidado e trabalho dos profissionais do clube durante sua reabilitação. Ele afirmou que continuará se dedicando para voltar a ficar à disposição do time e que sente falta da rotina dos jogos e do apoio da torcida palmeirense nas arquibancadas.

Antes de se machucar, Gabriel Menino era titular da equipe comandada por Abel Ferreira. Na última temporada, ele marcou oito gols e deu quatro assistências em 57 jogos, sendo titular em 46 deles. O jogador chegou ao Palmeiras em 2017, vindo do Guarani, para as categorias de base. Ele subiu para o time profissional em 2020. Desde então, já conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Supercopa, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil e três títulos do Campeonato Paulista. Gabriel Menino comemorou a renovação de seu contrato e afirmou que continuará vestindo a camisa do Palmeiras, o “maior campeão do Brasil”. Ele se mostrou muito feliz, determinado e focado em retornar o mais rápido possível para estar junto com seus companheiros de equipe. Ao todo, o volante já disputou 197 partidas pelo Palmeiras, marcando 16 gols e dando 19 assistências. Cinco desses gols foram em finais, incluindo a decisão da Copa do Brasil de 2020 e a Supercopa do Brasil de 2023.