Incentivo ou desrespeito? Debate sobre Hino Nacional com Palmeiras na letra volta à tona e gera polêmica

A discussão voltou graças a Jorginho, treinador do Atlético Goianiense, que ficou inconformado ao presenciar o cântico na derrota para o Verdão

O Palmeiras volta a campo às 21 horas deste sábado, 2, para enfrentar o Athletico Paranaense, no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Antes da bola rolar na capital paulista, os milhares de palmeirenses presentes no estádio, provavelmente, voltarão a modificar o Hino Nacional Brasileiro e entoar o já tradicional “Meu Palmeiras” na letra. Para alguns, o momento não passa de um incentivo para os jogadores do Verdão nos instantes que precedem o apito inicial. Para outros, no entanto, o movimento da torcida é um completo desrespeito com um dos quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil – os outros três são a Bandeira Nacional, as Armas Nacionais e o Selo Nacional.

A polêmica voltou à tona com Jorginho, treinador do Atlético Goianiense, que ficou inconformado ao presenciar o cântico na derrota para o Palmeiras, no dia 16 de junho, pelo Brasileirão. Em entrevista coletiva, o comandante classificou o ato como um “absurdo” e reacendeu um debate antigo. “Não é política. Na minha época (jogador), eu cantava o hino (nacional) com um respeito enorme. Fiquei lá ouvindo a torcida do Palmeiras cantando ‘Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras’ no Hino Nacional. Para mim, um absurdo. Por que não cantar o Hino Nacional junto com samba? É um respeito à nossa pátria, à nossa nação. É um momento importante para nós”, declarou o ex-jogador, campeão da Copa do Mundo de 1994 com a seleção.

Jorginho, no entanto, não é o primeiro a reclamar do cântico da torcida palmeirense. Adotado pela torcida organizada Mancha Verde desde 2014, o grito rapidamente ganhou o coro dos “torcedores comuns” e virou alvo de críticas, principalmente, dos rivais. Pelo Twitter, diversos internautas já detonaram a conduta dos palmeirenses. “É a coisa mais vergonhosa e sem noção que eu já vi”, disse um usuário. “Eu, como palmeirense, sinto uma vergonha enorme no Hino Nacional. Olha, é uma coisa nojenta”, comentou outro. “Quem foi o gênio desprovido de noção que inventou isso? É bem vergonhoso pra quem tá vendo”, declarou um terceiro.

Atualização: o Jorginho voltou a pedir pra galera do Dragão cantar o hino junto. E manifestou a sua insatisfação com a torcida do Palmeiras. pic.twitter.com/leGfqXZwTP — Arthur Barcelos (@arthurbarcelosz) June 21, 2022

Muitos torcedores, no entanto, aprovam a mudança da música. “O Hino ‘Meu Palmeiras’ é um dos cantos mais espetaculares que já criaram! E falo em comparação a todas as torcidas. É forte, todo o estádio participa, exalta apenas o Palmeiras, mete pressão já antes do jogo. Mostra o sentimento do torcedor de que nada é maior que o Palmeiras!”, exaltou um torcedor. “Pela última vez sobre esse assunto: só não entende, e por isso critica, o que representa o ‘Meu Palmeiras’ na hora do hino nacional quem nunca foi ao Allianz. É fundamental, é um momento aguardado por quem está lá. Que deixem o Palmeiras e seus costume em paz”, opinou outro.

Veja algumas reações abaixo:

o Palmeiras cantando "Meu Palmeiras" em cima do hino é a coisa mais vergonhosa e sem noção que eu vi hoje — off (@Stockleeer) July 11, 2019

Eu como Palmeirense sinto uma vergonha enorme quando a torcida desrespeita o hino nacional , olha é uma coisa nojenta…. — Alex (@alexluzia10) June 22, 2022

Quem foi o gênio desprovido de noção que inventou esse 'meu palmeiras' no hino do Brasil? Hahahahaha é bem vergonhoso pra quem tá vendo. — o certo é certo na guerra ou na paz 💪🏾🏳️‍🌈 (@onegroleo) March 24, 2022

O Hino Meu Palmeiras é um dos cantos mais espetaculares q já criaram! E falo em comparação a todas as torcidas. É forte, todo o estádio participa, exalta apenas O PALMEIRAS, mete pressão já antes do jogo. Mostra o sentimento do torcedor de q nada é maior que o PALMEIRAS! pic.twitter.com/WD5FzJenj6 — SETOR ALVIVERDE 🟢 (@setoralviverde) June 22, 2022

Pela última vez sobre esse assunto: só não entende, e por isso critica, o que representa o 'Meu Palmeiras' na hora do hino nacional quem nunca foi ao Allianz. É fundamental, é um momento aguardado por quem está lá. Que deixem o Palmeiras e seus costume em paz. — João Gabriel Falcade (@GFalcade21) June 22, 2022

jorginho: – pra mim é um absurdo a torcida do palmeiras cantar: meu palmeiras palmeiras palmeiras no hino nacional impressionante o tamanho do triplex que o palmeiras alugou na mente desse cara KKKKKKKKKKKKKKKK tá chorando até agora — rubbyzinhaˢᵉᵖ ama muito a tete 🇮🇹 (@rubbygabrielly) June 22, 2022

Se cantar "Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras" no hino nacional incomoda todo mundo, AGORA É QUE TEM QUE CANTAR COM MAIS FORÇA AINDA. — Davi (@daavibarbosa_) June 22, 2022