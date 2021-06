Galiotte rebate declaração de Abel Ferreira e esquenta clima no Palmeiras; assista 

Após o treinador português novamente reclamar sobre a falta de reforços, o mandatário palmeirense disse que este tipo de declaração ‘não agrega’

Presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte reprovou a declaração dada pelo técnico Abel Ferreira após a derrota para o RB Bragantino, na última quarta-feira, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao “SporTV”, o mandatário do Verdão respondeu as críticas do treinador, que novamente reclamou da falta de reforços para o restante da temporada. De acordo com o dirigente, a reclamação do português não “agrega”. “O que eu posso dizer é que a declaração dele não agrega e não soma, até porque ele sabe de todos os detalhes. Então, a declaração não soma para o Abel Ferreira, para os jogadores, para a diretoria, para os torcedores. A fala acaba expondo situações que internamente já foram tratadas dentro do clube”, afirmou o dirigente.

“E não é dizer algo que a gente não sabe o que está acontecendo. Sabemos o que está acontecendo, mas vamos tratar isso com responsabilidade. Eu também quero reforçar a nossa equipe e, obviamente, transformá-la em imbatível, mas neste momento, temos que ter equilíbrio nas nossas ações e atitudes. O Abel sabe disso! Nós trabalhamos com transparência, de maneira muito clara, tendo o diálogo praticamente diário dentro da Academia de Futebol. Enfim, todos têm o mesmo objetivo: vencer. O fato é que precisamos ser responsáveis”, complementou Galiotte.

Abel Ferreira contou que apresentou à diretoria palmeirense, em março deste ano, um documento com nomes de possíveis reforços. Segundo o comandante, no entanto, a cúpula não ficou entusiasmada com a lista e acabou o ignorando. “Em março, para que fique claro para todos, entreguei um relatório para direção com tudo que era preciso. Eu precisava dos jogadores, o Palmeiras precisava de jogadores para disputar Recopa Sul-Americana, para Supercopa, a final do Paulista. Eu, neste momento, não conto reforços. Há muito fiquei sem esperança de reforços. Os reforços que vamos ter vão chegar quando? Em agosto? Em agosto já passou e vai ser difícil. Esta é nossa equipe, este é nosso elenco, estes são nossos jogadores…”, comentou o técnico. Para a atual temporada, o Palmeiras contratou apenas Danilo Barbosa por empréstimo. Deyverson, que estava no futebol espanhol, e Dudu, do Al Duhail, também retornaram. Em meio aos pedidos do treinador, a diretoria chegou a negociar com Rafael Borré, do River Plate, Ademir, do América-MG, Castellanos, do Ney York City, Atuesta, do Los Angeles City, e Ortega, do Vélez Sársfield. Ainda assim, nenhuma conversa avançou.