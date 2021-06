Exclusivo: Ytalo fala de hat-trick sobre o Palmeiras e sonho de título com o RB Bragantino

Com o resultado, o Massa Bruta chegou aos 14 pontos, registrando quatro vitórias e dois empates no torneio nacional e mantendo a invencibilidade; time comandado por Maurício Barbieri saltou para a primeira posição no torneio e coleciona triunfos sobre Palmeiras, Flamengo e Corinthians

Foto: WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ytalo fez três gols na vitória do RB Bragantino sobre o Palmeiras



O RB Bragantino não tomou conhecimento do Palmeiras ao vencer o time da capital paulista por 3 a 1, na noite da última quarta-feira, 23, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O protagonista da vitória da equipe de Bragança Paulista foi o atacante Ytalo, carrasco do Verdão ao balançar as redes três vezes. Em entrevista ao programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, o centroavante falou sobre a atuação de gala. “As oportunidades apareceram. Elas não vinham aparecendo nos outros jogos, mas desta vez deu tudo certo consegui fazer os três gols ontem”, comentou o atleta nesta quinta-feira, 24.

Com o resultado, o RB Bragantino chegou aos 14 pontos, registrando quatro vitórias e dois empates no torneio nacional e mantendo a invencibilidade. De quebra, o time comandado por Maurício Barbieri saltou para a primeira posição, podendo ainda ser ultrapassado pelo Athletico-PR, que retoma a ponta se vencer hoje o Bahia, em Pituaçu, na cidade de Salvador. Apesar da empolgação com o início avassalador no Brasileirão, Ytalo não cravou que o time do interior paulista será um forte candidato ao título. “O Thiago Scuro, CEO do RB Bragantino, já disse que o projeto é de estar brigando por título daqui a 3 ou 5 anos, mas as coisas vem se encaminhando muito bem. Temos que continuar com os pés no chão, trabalhando e tentando fazer com que o nosso jogo não caia de rendimento, principalmente na parte física. Espero que a gente dê continuidade a essa boa fase. Depois, no final, nós vemos por qual posição vamos brigar”, analisou. “A vantagem é que estamos em um momento muito bom. Estou aqui há três anos, conheço bem o clube e essa fusão da Red Bull com o Bragantino vem dando muito certo. Agora, com as peças chegando, estamos encaixando cada vez mais. Espero que no final do ano a gente esteja comemorando”, complementou.

No RB Bragantino desde 2018, Ytalo confirmou que o clube caminha para se consolidar como uma das potências do futebol brasileiro e admitiu que já tem muitos atletas preferindo atuar pelo Massa Bruta. “Sim, vocês estão acompanhando o pessoal que está chegando aqui. Chegaram outras propostas para eles, mas eles preferiram o RB Bragantino. O clube está conseguindo contratar jogadores que pensam em atuar em time tradicional porque está ficando grande. Espero que um dia o RB Bragantino tenha a importância que outros grandes têm no Brasil”, comentou.

À Jovem Pan, o atacante revelado pelo Corinthians Alagoano ainda recordou sua passagem pelo FK Vardar, da Macedônia. “A Macedônia foi uma história curiosa. Meu contrato de empréstimo com o São Paulo acabou depois que eu joguei o Paulistão. Eu estava me recuperando de uma lesão no joelho, o Rogério Ceni tinha acabado de chegar no clube e eu acabei querendo sair para poder jogar mais. Chegou proposta de um time da Macedônia para jogar a Liga Europa. Eu aceitei o desafio, foi uma experiência boa, mas não deu muito certo porque acabei não sendo pago. Pedi para sair. Depois, joguei no Linense por quatro jogos até quebrar o pé. O CEO do RB Bragantino me ligou falando para terminar o tratamento e acabei ficando por aqui. Já estou há três anos no time e espero continuar por mais tempo”, recordou o atleta de 33 anos.