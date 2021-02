Gignac rebate Marcos, zoa fracasso do Palmeiras no Mundial e repete: ‘Vai, Corinthians’

O ex-goleiro e ídolo do Verdão não esperava que o atacante francês iria responder a provocação; assista

Reprodução/Tigres/Instagram/Marcos Gignac e Marcos trocaram provocações nos últimos dias



O atacante Gignac, do Tigres (México), e o ex-goleiro Marcos trocaram provocações nos últimos dias. Depois do centroavante zoar o Palmeiras pela eliminação na semifinal do Mundial de Clubes e escrever “Vai, Corinthians” nas redes sociais, foi a vez do ídolo do Verdão cutucar o francês com a derrota do time mexicano para o Bayern de Munique na decisão. “Gritou ‘Vai, Corinthians’, ficou com o vice. Sem novidade”, escreveu o campeão da Libertadores de 1999. Marcos, no entanto, não contava que Gignac iria rebatê-lo. No Instagram, o jogador do Tigres afirmou: “Seu time ficou em quarto entre 6 participantes”, comentou o goleador do conjunto mexicano, que novamente escreveu “Vai, Corinthians”. Acompanhe a sequência de provocações no vídeo abaixo.

O Palmeiras terminou o Mundial na quarta posição ao se despedir do torneio com uma derrota para o Al Ahly nas penalidades, amargando a pior campanha de um sul-americano na história da competição organizada pela Fifa. O Tigres, por sua vez, perdeu a final para o Bayern de Munique e ficou com o vice-campeonato, a melhor colocação de um clube mexicano no torneio. Astro do time, Gignac recebeu o prêmio de segundo melhor jogador, atrás apenas de Robert Lewandowski.