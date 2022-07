Zagueiro Renan, do Red Bull Bragantino, se envolve em acidente de trânsito com vítima fatal 

O jogador de 20 anos, que está emprestado pelo Palmeiras, não sofreu ferimentos graves, mas um motociclista, de 38 anos, morreu no local

Reprodução/Ari Ferreira/Red Bull Bragantino Renan fazendo atividade durante treino do Red Bull Bragantino



O zagueiro Renan, do Red Bull Bragantino, se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, 22, na altura do Km 47 da Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, em Bragança Paulista. O jogador de 20 anos, que está emprestado pelo Palmeiras, não sofreu ferimentos graves, mas um motociclista, de 38 anos, morreu no local. De acordo com a Polícia Civil, o jovem apresentava sinais de embriaguez, se recusou a fazer o teste de bafômetro no local e foi conduzido a uma delegacia da região. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. Questionadas pela reportagem do Grupo Jovem Pan, as assessorias do Red Bull Bragantino e de Renan ainda não se manifestaram sobre o episódio. Formado nas categorias de base do Alviverde paulista, o atleta participou das conquistas da Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020) e Recopa Sul-Americana (2022), mas acabou sendo emprestado ao time do interior por falta de espaço no grupo comandado por Abel Ferreira.