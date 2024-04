Al-Hilal é goleado por time de ex-técnico do São Paulo e perde marco histórico

Al Ain, de Hernán Crespo, venceu equipe de Jorge Jesus por 4 a 2

EFE/EPA/ALI HAIDER Jogadores do Al Ain gesticulam para seus torcedores após vencerem a semifinal da Liga dos Campeões da AFC, jogo de ida entre Al Ain e Al-Hilal, em Al Ain



O Al-Ain, time do ex-técnico do São Paulo, Hernán Crespo, acabou com o recorde do Al-Hilal de 34 jogos sem perder após golear a equipe de Jorge Jesus por 4 a 2, na partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões da Ásia, nesta quarta-feira, no estádio Hazza Bin Zayed, nesta quarta-feira (7). O Al-Hilal tinha entrado para história quando bateu o recorde mundial de vitórias consecutivas, em março deste ano. O recorde havia sido quebrado após a vitória contra o Al-Ittihad, por 2 a 0, na mesma competição. A marca, até então, era do The New Saints, do País de Gales, com 27 triunfos seguidos. A disputa pela vaga na final, contudo, continua aberta. O jogo de volta será na casa do Al-Hilal, a Kingdom Arena, na próxima terça-feira, dia 23, às 15h (horário de Brasília). Na outra chave, os sul-coreanos do Ulsan Hyundai venceram o Yokohama Marinos por 1 a 0. A volta deste confronto será na quarta-feira, às 7h (horário de Brasília), no Japão.