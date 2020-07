Ivan Angulo e Gustavo Gómez são inscritos pelo Palmeiras no Paulistão

Jogadores estarão à disposição de Vanderley Luxemburgo para o mata mata da competição

César Greco/Agência Palmeiras/Divulgação Angulo ainda não estreou pelo Palmeiras



O Palmeiras inscreveu nesta terça-feira o atacante Ivan Angulo e o zagueiro Gustavo Gómez para a disputa do mata mata do Campeonato Paulista. O dia era a data limite para que os clubes fizessem alterações na relação de atletas.

Os dois agora podem ser escalados pelo treinador Vanderlei Luxemburgo já nesta quarta-feira, contra o Santo André, no Allianz Parque. Após resolver impasse contratual com Gómez, o zagueiro substitui Victor Luís, negociado com o Botafogo. Já Angulo, que voltou ao clube após o empréstimo ao Cruzeiro, ocupará a vaga de Dudu, negociado com o futebol do Catar.

A tendência é Luxemburgo retome a dupla de zaga titular, com Gómez e Felipe Melo. Nos últimos jogos, Vitor Hugo apareceu na escalação. Angulo, que ainda não estreou pela equipe, deve ficar como reserva e ser acionado pelo treinador futuramente.

O colombiano foi revelado pelo Envigado, e chegou às categorias de base do Palmeiras em fevereiro de 2019, por empréstimo. Após se destacar, foi comprado em definitivo pelo clube em junho de 2019. Ele chegou a ficar no banco de reservas em uma partida contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, mas não entrou em campo.

* Com Estadão Conteúdo