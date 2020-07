Carneiro retorna ao SPFC após doping, clínica de reabilitação e pena reduzida

Em 16 de março de 2019, o uruguaio testou positivo para benzoilecgonina, um metabólito da cocaína

Érico Leonan / SPFC O atacante Gonzalo Carneiro é uma das novidades do SPFC para o mata-mata do Paulista



Inscrito pelo São Paulo para o mata-mata do Campeonato Paulista, o atacante Gonzalo Carneiro pode voltar a jogar após mais de 15 meses. Neste período, o uruguaio foi suspenso por dois anos por doping, ficou um mês e meio em clínica de reabilitação em Porto Alegre, treinou por conta própria em Montevidéu e teve a sua pena reduzida para um ano. Em 16 de março de 2019, Carneiro testou positivo para benzoilecgonina, um metabólito da cocaína, em exame realizado após a derrota do Tricolor por 1 a 0 para o Palmeiras, em partida disputada no estádio do Pacaembu e válida pelo Estadual. Ele havia atuado os 90 minutos.

Na época, o empresário do jogador, Pablo Bentancurt, disse que Carneiro sofria de depressão. Contratado em abril de 2018, o uruguaio era visto como tímido e tinha dificuldades para se relacionar no elenco do São Paulo. A pena inicial foi de dois anos afastado do futebol. Em novembro, se internou em uma clínica de reabilitação em Porto Alegre e ficou em tratamento por cerca de um mês e meio. Voltou para Montevidéu e passou a fazer trabalhos físicos para manter a forma.

A postura do jogador foi fundamental para que a pena fosse reduzida para um ano, de acordo com o advogado Bichara Neto, responsável pela defesa do atleta. No final de março deste ano, o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AP) diminuiu a suspensão pela metade. O gancho terminou durante a pandemia do novo coronavírus e Carneiro retornou aos treinos do São Paulo no início deste mês. Na última segunda-feira, o atacante foi inscrito pelo clube para o mata-mata do Paulistão e fica à disposição para a partida contra o Mirassol, nesta quarta, pelas quartas de final. “Ele se internou, se submeteu ao tratamento e essa atitude pesou para que a pena fosse reduzida, foi fundamental”, afirmou Bichara Neto, ao Estadão. “Não tivemos mais contato depois do julgamento, mas ele estava muito satisfeito e contente em poder voltar a jogar”, acrescentou o advogado.

O último jogo de Carneiro foi no dia 14 de abril de 2019. Aos 24 anos, ele soma 24 partidas disputadas pelo São Paulo e um gol marcado. Comprado em abril de 2018 junto ao Defensor, do Uruguai, o atacante tem vínculo válido até o final de março de 2021.

*Com Estadão Conteúdo