José Manoel de Barros: Palmeiras precisa de um novo ídolo

Lucas Lima e Gustavo Scarpa chegaram ao Verdão com forte expectativa, como Dudu, mas não confirmaram

Reprodução/Palmeiras Dudu deixou o Palmeiras para jogar no Catar



Ele não chegou à ser um “São Marcos“, mas Dudu foi o mais próximo de um ídolo que o Palmeiras teve nos últimos anos. Vestiu a camisa com amor, decidiu jogos, conquistou títulos. Se há dificuldade em encontrar um substituto para preencher a lacuna deixada na formação do time, imagina encontrar alguém tão identificado com o torcedor, e olha que conquistar o coração palmeirense não é fácil.

Por enquanto, alguém para ser protagonista nos jogos, fazendo o time andar, já seria muito bem vindo. O posto está vago, e do meio pra frente ninguém parece ter aquele algo mais para ocupá-lo. Vai soar repetitivo, e é, mas Lucas Lima e Gustavo Scarpa chegaram com forte expectativa, como Dudu, mas não confirmaram. Será alguém da base? Difícil dizer. Algum futuro contratado? Sobra para o torcedor confiar que Vanderlei Luxemburgo vai fazer o coletivo funcionar, o que será necessário de qualquer forma.