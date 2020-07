Spimpolo crava Corinthians campeão paulista: ‘Ao contrário de outros, esse time não pipoca’

“É o histórico do clube; essa é uma equipe que tem sangue na veia, sangue nos olhos”, disse o repórter

Um dia depois da vexatória eliminação do São Paulo para o Mirassol em pleno Morumbi, o Corinthians superou as desconfianças e bateu o Red Bull Bragantino, time de melhor campanha do Campeonato Paulista, no mesmo estádio, para avançar à semifinal do Estadual. Surpreendente para alguns, o triunfo alvinegro já era esperado pelo repórter Marcio Spimpolo, que, nesta sexta-feira, 31, exaltou a capacidade do Timão de crescer em momentos decisivos. Em clara provocação a Fernando Diniz, treinador do São Paulo que foi duramente criticado ontem, o jornalista não hesitou e cravou que a equipe comandada por Tiago Nunes será tetracampeã do Paulistão em 2020.

“Deixaram o Corinthians chegar à fase decisiva do campeonato… É um time que tem sangue na veia, sangue nos olhos, e os caras não pipocam. Não é um time de nádega flácida, de glúteo mole, como muitos por aí que pipocam no momento decisivo”, disparou Spimpolo, fazendo referência ao São Paulo. “E com (conta de) água atrasada, com (conta de) luz atrasada, dívida de estádio… Os caras vão lá e jogam! É o histórico do Corinthians! E tem técnico de mais de um esquema. Precisou defender contra o Palmeiras, ele soube mudar o esquema. Mas está cheio de técnico bonitinho aí que só tem um esquema! Ele já foi campeão!”, acrescentou, desta vez ironizando Fernando Diniz.

Marcio Spimpolo, então, foi contestado por Flavio Prado, fã confesso da filosofia de jogo do treinador do São Paulo, e rebateu, falando diretamente ao companheiro de Jovem Pan. “O seu queridinho (Fernando Diniz) nunca ganhou nada! Nem torneio de bafo, batendo figurinha, o seu pupilo ganhou! Com o seu Diniz, é time de índio! Só quer atacar, vamos atacar! Na hora de defender, toma gol! Para mim, o Corinthians será campeão paulista! É menos time, mas tem mais sangue que os outros!”, finalizou.

Favorito para Spimpolo, o Timão encara o Mirassol no próximo domingo, às 16h (de Brasília), em Itaquera, pela semifinal do Estadual. Às 19h, por sua vez, o Palmeiras recebe a Ponte Preta, no Allianz Parque, pela outra partida da mesma fase. Como os jogos serão únicos, quem vencer avança à grande final do Paulistão – em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Se for campeão, o Corinthians se tornará o primeiro time desde o Paulistano, em 1919, a faturar o tetra seguido do torneio regional.

Confira, abaixo, o comentário completo de Marcio Spimpolo: