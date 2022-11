Leila afirma que contrato de Dudu no Palmeiras será renovado: ‘É um craque’

Vínculo do atacante vai até o fim de 2023 com o clube Alviverde

REINALDO REGINATO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Atacante Dudu é um dos destaques do time do Palmeiras



A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou que o contrato do atacante Dudu será renovado. Após a conquista do título do Campeonato Brasileiro 2022, o jogador cobrou o clube sobre sua situação. O contrato dele vai até o fim de 2023 com o Alviverde. Para Leila, o clube tem “todo interesse” em continuar com o atacante no elenco para as próximas temporadas. “Claro, temos todo o interesse. Repercutiu tanto a entrevista com o Dudu, eu achei nada demais. Não sei porque repercutiu tanto. Está tudo certo, ele sabe disso”, disse em entrevista à Bandeirantes. Dudu busca um acordo com o clube há meses. O lado financeiro não é o problema. No entanto, o atacante queria contrato até o fim de 2027. Já o clube ofereceu apenas dois anos, ou seja, até o fim de 2025. “O Dudu é um craque, ídolo do Palmeiras. O Dudu está há sete anos conosco, chegou praticamente junto com a Crefisa. A nossa história se confunde. Óbvio que é interesse do Palmeiras que o atleta fique conosco”, completou Leila.