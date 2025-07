Leila desafia Dudu durante depoimento no STJD: ‘Vem aqui, vem encarar uma mulher’

Jogador, que atualmente defende o Atlético Mineiro, recebeu uma punição de seis jogos de suspensão e uma multa de R$ 90 mil devido a ofensas misóginas dirigidas a presidente do Palmeiras

Leila Pereira, que ocupa a presidência do Palmeiras, fez duras críticas a Dudu durante seu depoimento no STJD. Ela o chamou de covarde por não ter comparecido ao julgamento e por ter enviado um vídeo pedindo desculpas. O jogador, que atualmente defende o Atlético Mineiro, recebeu uma punição de seis jogos de suspensão e uma multa de R$ 90 mil devido a ofensas misóginas dirigidas a Leila. Após a decisão do tribunal, Leila Pereira declarou que a punição representa uma conquista para as mulheres e um alerta contra a violência de gênero. Ela desafiou Dudu a se encontrar com ela pessoalmente, questionando sua ausência e a maneira como ele se comunica. Além disso, Leila revelou que está movendo ações cíveis e criminais contra o atleta, ressaltando que ele não teria a mesma postura se estivesse lidando com um homem.

A presidente do Palmeiras também expressou sua revolta em relação ao tratamento desigual que recebeu e ao impacto financeiro negativo que Dudu trouxe ao clube ao deixar a equipe sem gerar receita. A relação entre Leila e Dudu se deteriorou no final do ano passado, o que resultou em uma série de acusações públicas entre os dois. A situação evidencia um conflito que vai além do campo, refletindo questões de respeito e igualdade de gênero no esporte. A postura de Leila, ao buscar justiça, pode inspirar outras mulheres a se posicionarem contra comportamentos abusivos.

